Trafic d’êtres humains : 270 personnes arrêtées et mises sous les verrous dans 32 pays d’Amérique latine et dans les Caraïbes

Au total, 9015 migrants irréguliers ont été identifiés, et 128 femmes et deux hommes sauvés de la traite des êtres humains. La plupart des victimes du trafic étaient originaires de Colombie et du Venezuela.

De nombreux migrants provenant de toutes les régions du monde et se dirigeant vers l’Amérique du Nord ont été interceptés en Amérique centrale. Cela a été le cas notamment au Mexique avec 2400 migrants provenant des Amériques (Venezuela, Cuba), d’Afrique (Angola, Burkina Faso, Guinée et Éthiopie) et d’Asie (Bangladesh et Népal).

Au Nicaragua, la police a détecté plus de 2000 migrants provenant d’Asie, d’Afrique, d’Haïti et d’Équateur et voulant se rendre aux États-Unis ou au Canada.

Des opérations ont aussi eu lieu au Honduras, au Salvador, au Guatemala, en Bolivie, au Pérou, au Paraguay ou encore au Brésil.