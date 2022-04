Trafic : circulation compliquée sur les routes ce matin

Le jeudi matin, on sait que le trafic routier sera plus important et intense et cela s'est confirmé ce matin.

Rajoutons à cela des accidents, des travaux, un incendie, un véhicule en feu, des camions en panne et cela donne davantage de ralentissements et de temps perdu sur la route.

A 10h, la situation était encore compliquée:

- à Couvin : suite à un véhicule en feu sur l'E420 Charleroi - Couvin au km 105.0 dans le contournement de Couvin, la chaussée est fermée. La circulation est à l'arrêt. Une grue est en feu sur sa remorque de transport. Empruntez un itinéraire secondaire via la N5, parallèle au contournement

- Ring de Bruxelles : deux accidents (Beersel et Vilvorde) engendrent de longues files vers Zaventem

- E411 à Léonard : un accident a neutralisé deux voies jusqu'à 9h50 vers Bruxelles

- E42 à Fleurus : un bus scolaire est en panne le long de l'E42 vers Liège avec une quinzaine d'écoliers qui se retrouvent derrière le rail de sécurité

- E411 : un chantier à Loyers a provoqué de longues files vers Bruxelles jusqu'à 9h

A partir de 11h, la situation est redevenue calme.