Trafic chargé sur nos routes pour ce long week-end du 15 août

La circulation sera particulièrement dense durant ces 3 jours en direction de la côte. La cause est due à un chantier à Erpe-Mere qui risque de provoquer de nombreuses files en journée.

Ailleurs, le ring de Bruxelles sera aussi prisé par les automobilistes et des ralentissements risquent de se former dans les chantiers. L’un à Hoeilaart en direction de Waterloo et l’autre à Erasme vers Halle.

Sur le reste du réseau autoroutier belge, le trafic sera un peu plus fluide à l’exception du poste frontière de Sterpenich.

En France, la journée de samedi est classée rouge dans le sens des départs sur l’ensemble de l’Hexagone et noir sur le pourtour méditerranéen où la circulation sera extrêmement difficile vers les lieux de villégiature. La vallée du Rhône sera très prisée par les touristes pour rejoindre le sud. Dimanche et lundi seront des journées plus calmes avec un trafic plus fluide sauf peut-être à l’approche des grandes agglomérations.

Le pic de bouchons est attendu entre 13 heures et 16 heures.

Le code rouge s’applique aussi pour l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.