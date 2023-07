Trafic à l’arrêt sur le tronçon Grand Bigard – Zaventem du Ring de Bruxelles suite à un accident

Un accident impliquant un poids lourd s’est produit plus tôt cet après-midi sur le Ring de Bruxelles à hauteur de Machelen, avec deux bandes neutralisées. La chaussée est maintenant dégagée mais le trafic est toujours pratiquement à l’arrêt depuis Grand-Bigard et les automobilistes perdent plus d’une heure en direction de Zaventem. D'autant qu'un nouvel accident s'est produit à hauteur de Wemmel et la bande de gauche est neutralisée en direction de Zaventem. Il est fortement conseillé d’éviter le tronçon Grand Bigard-Zaventem du Ring de Bruxelles.

