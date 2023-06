Trafic à l’arrêt sur l’E40 à Herstal vers Loncin, suite à un camion en panne

Vers 3h30 ce matin, un camion est tombé en panne à hauteur d’Herstal sur l’E40 reliant Aix-la-Chapelle à Bruxelles. Depuis lors, les voies centrale et de droite sont neutralisées. Les automobilistes peuvent donc circuler uniquement via la bande de gauche, ce qui provoque un trafic pratiquement à l’arrêt sur 10km depuis Herve. Il faut compter au moins 1 heure de retard en direction de l’échangeur de Loncin. De plus, le camion a perdu du mazout sur la chaussée mais le nettoyage est en cours.

Écoutez nos points en direct sur les différentes chaînes de la RTBF ou suivez cet article pour connaître la situation en temps réel. N’hésitez pas à contacter gratuitement notre messagerie Mobilinfo au 0800 48 400 si vous disposez de plus d’informations sur cet incident.