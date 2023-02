Tradition respectée à Binche: les "Trouilles de nouilles" ont repris du service

A quelques jours du carnaval, les Binchois n'ont pas manqué une nouvelle occasion de faire la avec, ce lundi soir, la tradition des "Trouilles de nouilles". Le lundi qui précède le dimanche Gras, des groupes costumés, masqués, et donc, non reconnaissables sortent dans les rues, dans les cafés, repérer des personnes non déguisées pour leur faire des blagues, des intrigues. Des Binchois ravis de retrouver leur tradition.

La suite du programme, c'est ce dimanche 19 février (dimanche gras): le jour où les paysans, les Pierrots, les Arlequins, et surtout les futurs Gilles sortent dès 7 heures du matin avec leur costume de fantaisie préparé de longue date dans le plus grand secret.