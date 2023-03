Tradition de la Saint Patrick : la Chicago River colorée en vert

La Saint Patrick et la ville de Chicago, c’est une longue histoire ! La communauté irlandaise est particulièrement présente dans la Ville des Vents, près de 200.000 personnes sur un peu plus de 2,7 millions d’habitants. Ça représente donc à peu près 7,5% de la population, on comprend donc mieux que cette fête soit vraiment bien ancrée.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, sans la couleur verte, pas de Saint Patrick ! Depuis 1962, la ville de Chicago a donc pris l’habitude de colorer ses 250 km de rivière en vert fluorescent. Chaque année, des petits bateaux ont sillonné la Chicago River en déversant plusieurs kilos de fluorescéine, ce colorant jaune orangé qui, une fois exposé aux UV devient vert fluorescent.

La fluorescéine, c’est un composé organique utilisé dans les rivières pour analyser les courants. On s’en sert également pour détecter les défauts d’étanchéité ou les infiltrations d’eau, sa couleur étant facilement détectable. C’est un produit qui est, semble-t-il, sans danger pour les poissons et les écosystèmes. En 2016, en France, des agents de l’environnement avaient d’ailleurs déversé de la fluorescéine dans plusieurs rivières pour dénoncer leur manque de moyens et alerter les populations des dangers de la pollution des rivières.