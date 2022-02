Tracy Rodrigo : "On m’a dit d’aller faire la vaisselle pour avoir défendu Ferran Torres"

Comme souvent, certains utilisateurs s’en sont donné à cœur joie et n’ont pas hésité à répondre de manière très virulente et très souvent à côté : "J’ai eu droit à la cuisine, à la vaisselle, aux réactions sexistes et aux insultes globales. Je ne suis pas la seule personne à avoir mis ce genre de tweet mais, bizarrement, je suis la seule à avoir eu ce type de retour. Je pense que mon tweet est tout à fait normal et qu’il faut prendre du recul avec ce genre de joueurs. Ce sont aussi des jeunes qui insultent généralement sur les réseaux sociaux."

Interrogé sur les problèmes des réseaux sociaux pour les footballeurs et la souffrance psychologique que cela peut entraîner, Swann Borsellino a préféré évoquer ce problème pour les journalistes sportives : "Ce qui me choque le plus c’est qu’on dise en 2022 à une femme qui parle de foot d’aller faire la vaisselle ou faire la cuisine. Concernant Tracy, il y a deux choses. La première, c’est qu’elle regarde plus de matchs de foot que les garçons qui la critiquent. Deuxièmement, elle a eu les épaules assez solides et l’autodérision de se dire que ces gens-là étaient bêtes et qu’elle continuera à faire son travail. Le problème, c’est que plein de femmes peuvent peut-être avoir des envies de travailler dans le sport et ne le feront pas car elles ne voudraient pas subir cela, et je peux le comprendre parce que nous, on ne le vit pas mais on n’a pas envie de la vivre."

Ancienne Red Flames et consultante pour la RTBF depuis plusieurs années, Cécile De Gernier privilégie le détachement face à ce genre de situation : "Il faut faire abstraction de tout cela et faire ce qu’on a envie de faire au même titre qu’un homme. Je n’ai pas grandi avec les réseaux sociaux donc j’ai pu faire cela mais il faut se dire que ce n’est que du virtuel."