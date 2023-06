Tracy Rodrigo : "Le départ d’Eden Hazard est passé sous les radars en Espagne, ça a sans doute duré trop longtemps"

Eden ne laissera pas une trace indélébile au Real. Mais à 32 ans, l’ex-capitaine des Diables peut encore rebondir. Il est libre de s’engager où il le souhaite. Quelle décision va-t-il prendre ? Personne ne le sait.



"Il doit finir sur une autre note", affirme Philippe Albert. "J’ai énormément d’amis espagnols fans du Real et j’aimerais que leur discours le concernant change dans les prochaines années. Parce que c’est terrible. Il mérite beaucoup mieux".



"J’aimerais encore le revoir jouer. J’y crois. Il a vécu quelques années de mal-être. Mais les qualités, il les a et s’il a encore un peu d’envie….", espère Cécile de Gernier.



"Je signe tout de suite pour une belle saison à Lille avec un bon coach et une belle équipe. Pour qu’il regoûte au plaisir du ballon dans une équipe compétitive", complète Swann Borsellino.



Patrick Stein imagine, lui, un tout autre scénario. "La fédé a annoncé que ce serait sa fête le 17 juin. Il prend le micro. Il dit au revoir à tout le monde. Il lance un 'freed from desire' et on fait la fête avec lui. Et puis, il peut vivre sa vie tranquille"