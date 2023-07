Tracy Chapman devient la première femme noire à être l’unique auteur d’une chanson country numéro 1

Tracy Chapman est devenue la première femme noire de l’histoire à être l’unique auteur-compositeur d’un tube country numéro 1, grâce à la reprise par Luke Combs de sa chanson de 1988 "Fast Car". Cette chanson est actuellement en tête du classement Country Airplay du Billboard (daté du 8 juillet).

Ce n’est pas la première femme noire à s’être distinguée dans les charts country, puisqu’Alice Randall, pour le single "XXX’s and OOO’s (An American Girl)" de Trisha Yearwood en 1994, Ester Dean, pour "Champagne Night" de Lady A en 2020, et Tayla Parx, pour "Glad You Exist" de Dan + Shay en 2021 étaient toutes créditées comme co-auteurs.

La version de Luke Combs de "Fast Car" est le deuxième single de son dernier album, Gettin' Old. Au début du mois, elle est passée de la 8e à la 4e place du Hot 100, dépassant la 6e place de la chanson originale de Tracy Chapman, dont Luke Combs a dit qu’elle était sa "première chanson préférée, probablement de tous les temps".

"Je me souviens avoir écouté cette chanson avec mon père dans son pick-up quand j’avais probablement quatre ans", a récemment déclaré l’artiste à Music Mayhem. "Il avait une cassette, une bande, et nous avions ce vieux F-150 marron. On se promenait dans ce truc, et il avait un lecteur de cassettes dedans, et j’ai la cassette originale – mon père me l’a apportée il y a quelques années…"

"Fast Car" a été reprise par beaucoup d’artistes, notamment Sam Smith et Jamila Woods.