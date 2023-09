Tracts racistes et antisémites à LLN : l’UCLouvain condamne fermement et ouvre une enquête

Les tracts racistes et antisémites distribués à Louvain-la-Neuve il y a quelques jours suscitent de nombreuses réactions indignées. Des habitants outrés se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Plusieurs associations étudiantes et responsables politiques ont aussi condamné les faits. L'Union des Etudiants juifs de Belgique (UEJB) indique même avoir déposé plainte et s'être constituée partie civile.

Ce lundi, l’UCLouvain s’exprime également, par la voix de Sylvie Sarolea, professeur de droit et conseillère du rectorat sur les questions d’équité, de diversité et d’inclusion.

"Nous sommes choqués et nous condamnons de la façon la plus ferme qui soit, explique-t-elle. Nous condamnons tout acte, qu’il soit physique, verbal ou écrit, qui incite au racisme, à la xénophobie et à l’antisémitisme. Notre deuxième réaction, c’est d’aller vers les minorités en leur disant que nous les protégeons et que nous sommes là pour elles. Le climat général est un climat difficile sur le plan social et à l’égard des minorités. Pour l’UCLouvain, il est important de poursuivre et de renforcer sa politique de protection des minorités par la prévention, par la formation des étudiants et des membres du personnel et par des réactions fermes et rapides. Et à côté du préventif et du curatif, de manière longitudinale, il faut se doter et renforcer les politiques d’équité, de diversité et d’inclusion, pour accompagner en permanence la lutte contre ce type de phénomène."