Tracts néonazis à Louvain-la-Neuve : "Il faut que les autorités réagissent"

Une enquête policière doit être ouverte après que des tracts néonazis ont été distribués à Louvain-la-Neuve à la veille du week-end, a annoncé lundi la bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Julie Chantry, à l’agence Belga.

Des "tracts antisémites et racistes, promouvant une idéologie nazie et suprémaciste" ont été distribués vendredi dans des boîtes aux lettres sur le campus de l’UCLouvain, a dénoncé dimanche l’Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB), qui précise avoir déposé plainte et s’être constituée partie civile. Les réactions politiques, dont celles du député fédéral et bourgmestre de Koekelberg Aahmed Laaouej (PS) et du député fédéral Simon Moutquin (Ecolo), n’ont pas tardé à dénoncer une "ignoble propagande antisémite" dans un "tract nauséabond". Dans une réaction adressée durant le week-end à l’agence Belga, l’UCLouvain a également dit "condamner toutes formes de racisme ou d’antisémitisme sur ses campus". Le sujet doit être évoqué lundi lors de la réunion hebdomadaire de la police d’Ottignies/Louvain-la-Neuve et de la bourgmestre ottintoise. "J’ai lu ce tract contenant effectivement des propos nauséabonds. Je l’ai fait suivre à la police qui va déterminer le périmètre dans lequel ce document a été distribué et rechercher les éléments qui permettraient d’identifier l’expéditeur", a expliqué lundi Julie Chantry à l’agence Belga