Tract aux symboles nazis à Louvain-la-Neuve : "Il faut que les autorités réagissent"

Des tracts antisémites ont été placés dans les boîtes aux lettres d’habitants de Louvain-La-Neuve. Sur ces tracts, plusieurs croix gammées, le symbole nazi. Sur le document, ce texte : "Homme blanc, tu en as assez d’entendre les médias juifs mentir pour protéger les envahisseurs arabes et noirs qui violent, pillent et assassinent des Blancs innocents ?" Le tract invite ensuite les lecteurs à rejoindre le mouvement pour "rétablir la domination de la race blanche en Europe".