Tracing, tests, quarantaine dans l’enseignement et à la maison : toutes les précisions (infographies)

L’ONE rappelle tout d’abord les statuts en matière de vaccination :

Les personnes entièrement vaccinées sont celles de plus de 18 ans ayant reçu une dose "booster" ou dont la dernière dose du vaccin a été administrée il n’y a pas plus de 5 mois ou enfin si elle dispose d’un certificat de rétablissement depuis pas plus de 5 mois. Concernant les 12-17 ans, ils sont considérés comme entièrement vaccinés s’ils ont reçu leur vaccination de base et cela peu importe la date.

Les personnes partiellement vaccinées sont celles qui ont reçu la dernière dose de vaccin il y a plus de 5 mois et n’ont pas reçu la dose de rappel.

Les personnes non-vaccinées sont toutes les autres y compris celles qui n’ont reçu qu’une dose de vaccin sur les deux nécessaires.

Pour les enfants (en maternelle et en primaire) ils doivent suivre les mêmes règles en matière de quarantaine et d’isolement que le parent le moins vacciné du foyer. Sauf s’il a été testé PCR positif au coronavirus il y a moins de 5 mois.

Rappelons également que les règles en matière de test, de quarantaine et d’isolement ont aussi changé récemment :

Si vous êtes considéré comme contact à haut risque et que vous n’avez pas de symptômes (asymptomatique) vous ne devez plus vous rendre dans un centre de testing (PCR), les autotests sont suffisants.

Par contre si vous développez des symptômes vous devrez vous rendre dans un centre pour un test PCR.

Toutes les explications concernant les règles actuelles (pour tout le monde) en matière de test, de quarantaine et d’isolement sont détaillées dans l’article ci-dessous :

