"Traces" : la série d'enquête policière scientifique revient pour une saison 2 encore plus intense

Basée sur une idée originale de l’auteur de romans policiers à succès Val McDermid, Traces est écrite par l’actrice et scénariste Amelia Bullmore, qui a déjà écrit un certain nombre d’épisodes de Scott and Bailey. Au casting, on retrouve Molly Windsor dans le rôle principal, une comédienne qui s'est faite remarquée pour son travail impeccable dans la mini-série choc Three Girls.

Martin Comptson, visage bien connu des fans de séries britanniques (Line of Duty, Victoria, The Nest ...), reprend son personnage de Daniel McAfee, l'amoureux de la jeune Emma. On retrouve également avec plaisir Laura Fraser, que l'on a vue dans The Missing ou The Loch.