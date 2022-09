Trace Lysette, actrice transgenre, présente le film "Monica" à la Mostra de Venise

"Nous avons eu des périodes difficiles", admet celle dont le chemin n’a pas été pavé de roses, surtout dans sa jeunesse : "C’était les années 90 et le sujet 'trans' n’existait pas. J’ai été harcelée, agressée verbalement et physiquement à l’école. […] C’est l’histoire typique de toutes les personnes 'trans' de ma génération que je connais", raconte-t-elle, les yeux embués.

Mais elle n’est pas du genre à se laisser abattre : "Il est temps que nous nous attaquions à cela et ce sont des histoires comme celle (racontée dans 'Monica') qui sont importantes et méritent autant d’attention et de gros titres que 'Don’t worry darling' qui monopolise les médias", estime-t-elle, citant le film événement présenté à Venise avec la mégastar de la pop Harry Styles.

Derrière son sourire et ses yeux bleus perçant, Trace Lysette cache une volonté de fer : pour décrocher un rôle, "je dois me battre deux ou trois fois plus dur et, parfois, je n’arrive même pas à obtenir un rendez-vous ou une audition".

Souvent, on ne m’envisage même pas pour un rôle, même si j’ai déjà pas mal d’expérience, j’ai commencé à jouer en 2007

se désole-t-elle.

Se comparant aux actrices cisgenres, elles-mêmes confrontées "à la misogynie et au patriarcat", elle doit affronter "en plus la transphobie".

Native du Kentucky, active militante en faveur des droits LGBTQ, elle veut néanmoins "rester optimiste", surtout quand elle repense aux "périodes vraiment très sombres de sa jeunesse", ce qui ne l’empêche pas d’être "très bouleversée" par les attaques contre les droits des femmes et des "trans" aux États-Unis.

Choisissant malgré tout de "se concentrer sur les choses positives", elle rêve aujourd’hui, après "Monica" et "Hustlers" (2019), de "tourner un film d’action avec Patty Jenkins", la réalisatrice de Wonder Woman. Ou alors "un film Marvel ou DC Comics, ce serait extraordinaire".