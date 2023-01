Traçabilité, recyclage, collecte : la filière textile veut faire sa "révolution" en France.

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi Agec) a prévu de réformer la filière textile, s’appuyant notamment sur le milliard d’euros d’éco-contributions des producteurs, importateurs et distributeurs qui devrait être dégagé sur la période 2023-2028 en vertu du principe du "pollueur-payeur".

Parmi ces mesures : depuis dimanche, fabricants et importateurs de vêtements devront mentionner les pays de réalisation des principales opérations de fabrication (tissage, teinture-impression et confection) ainsi que la présence de matière recyclée, de substances dangereuses, de fibres microplastiques et la recyclabilité. Ces caractéristiques pourront figurer sur l’étiquette ou être accessibles sur les sites internet des fabricants et importateurs, par exemple.

Cette réglementation est contraignante depuis dimanche pour les entreprises au chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros, avant une extension progressive sur deux ans, jusqu’au seuil de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En parallèle de ce qui est prévu par la loi Agec, le gouvernement entend proposer fin 2023 à l’échelle nationale un affichage environnemental, peut-être un éco-score, à l’image de ce qui se fait déjà pour l’alimentaire.