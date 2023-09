Toyota vient de présenter une voiture conçue entièrement en Belgique

C'est une première: une voiture japonaise a été entièrement conçue en Belgique. La marque Toyota vient en effet de présenter son dernier petit SUV réalisé à Zaventem. Notre journaliste Jean-Christophe Willems a pu visiter ce centre. Et si les visites sont très rares dans ce lieu très sécurisé, elles sont très cadrées.

Pourtant, Toyota et la Belgique, c'est une longue histoire qui date de 1963 : Zaventem accueille le Centre technique et de recherche et développement de Toyota Europe, le quartier général de Toyota Motor Europe se trouve à Evere et le Centre européen des pièces détachées se trouve, lui, à Diest. Cela représente, au total, 3500 travailleurs, en provenance de 60 pays différents.

Ce mercredi, ce sont les portes du Centre de recherche qui ont été ouvertes aux journalistes.

Sous le feu des projecteurs se trouvait le nouveau CHR, le tout premier véhicule de la marque entièrement développé en Belgique et destiné au marché européen. Et si l'ingénieur en chef est japonais, il a quand même résidé chez nous pendant toute la durée du projet.

De manière générale, il faut à peine 32 semaines entre la décision et la production de la voiture.