Toyota dévoile la conception de son dernier modèle de SUV, presque entièrement conçu et réalisé chez nous

"On commence toujours par une petite maquette, parce que c’est plus facile de faire des modifications sur une petite maquette." explique-t-il. "Et puis une fois que le style est validé, on passe à une plus grande maquette. La maquette que vous voyez derrière nous a une espèce de squelette en acier et en bois sur lequel on met l’argile qu’on va sculpter par la suite."

- Donc tout le modèle qui est présent là est en grande partie en argile ? Lui demande-t-on.

"Tout à fait. En fait, on ne le dirait pas, mais cette voiture pèse une tonne et demie, soit plus que la voiture de série."