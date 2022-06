Toy Story : le film qui avait tout d’une première pour le cinéma d’animation

Le scénario de Toy Story a fait l’objet de nombreux remaniements et discussions. Au départ, le personnage de Woody devait ressembler au héros du court métrage "Tin Toy" dont le film s’inspire. Mais ce personnage était trop vieillot aux yeux de l’équipe, et surtout, il était muet, ce qui limitait le potentiel narratif du film. Du coup, Woody est devenu un cow-boy au look assez sympa mais malgré tout classé dans la catégorie des jouets traditionnels. Face à lui, Buzz L’Eclair, le jouet-cosmonaute "dernier cri". Les plus connaisseurs d’entre nous se rappelleront d’ailleurs qu’on voit une pub pour Buzz L’Eclair dans le film, preuve qu’il s’agit d’un jouet récent.

Les deux personnages principaux que sont Woody et Buzz l’Eclair vont être présentés comme rivaux et ça n’est pas pour rien : l’objectif pour l’équipe du film était de produire ce qu’on appelle un "buddy movie", un film de potes pas vraiment potes au départ, mais qui par leurs actions, vont réussir à gagner le respect de l’autre.

Bref, un scénario qui permet de faire passer beaucoup de valeurs et messages aux plus jeunes spectateurs.