Vous vous en doutez, la création d’un dessin animé demande concentration et temps pour obtenir un excellent résultat. Il faut donc prendre toutes les précautions pour préserver, sauvegarder les images afin d’éviter de tout recommencer. Kristofer Hedia chroniqueur du 8/9 continue vous explique cette folle histoire de PIXAR quand les fichiers de "Toy Story 2" disparaissent par milliers.

Parmi les dessins animés à succès, peu de gens le savent "Toy Story 2" n’a jamais failli voir le jour. L’histoire commence en 1999, 4 ans après le Toy Story 1, alors que les équipes de production finalisent le projet, survient un problème technique. Les fichiers ont complètement disparu de tous les écrans d’ordinateurs. Chance, une des employées de PIXAR, Galyn Susman en congé de maternité et en télétravail sauve la mise disposant d’une copie de la plupart des fichiers chez elle !

