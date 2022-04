"Toxic Data" : comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions politiques et nos élections

En tant qu’internautes, on se dirige plutôt de façon naturelle vers des informations angoissantes, qui comportent un danger. C’est ce qu’on appelle le "biais de négativité". Il est souvent couplé au "biais de confirmation" qui fait en sorte qu’on va, toutes et tous, cliquer sur du contenu qui conforte nos idées plutôt que des contenus qui les challengent ou qui ne sont pas d’accord avec nos opinions. Les plateformes de réseaux sociaux usent et abusent de ces principes pour sélectionner ce que vous, internautes, voyez sur vos écrans. Et elles ne le font que dans un seul but : gagner de l’argent.

Un exemple : nous allons être plus naturellement attirés vers un article nous disant que le vaccin contre le covid peut rendre stérile que sur un article mentionnant son efficacité médicale. Le réseau social va comprendre que vous désirez cliquer plus souvent sur ce genre de contenu, et va finir par uniquement vous proposer des articles similaires. Vous êtes donc coupés d’une grande partie de l’information et de la diversité des opinions. Là où cela devient dangereux, c’est quand l’information qu’on vous propose est fausse ou manipulée.