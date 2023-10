'Toutouyoutou', une série comique étonnante sur l'émancipation des femmes dans les années 80

Justaucorps, aérobic, émancipation féminine et espionnage industriel ... Toutouyoutou a de quoi en étonner plus d'une. Embarquez dans les années 80 avec Claire Dumas qui incarne une mère au foyer séduite par la nouvelle culture américaine ... Une mini-série française de dix épisodes de 26 minutes disponible jusqu'au 10 avril 2024 en intégralité sur Auvio.

Début des années 1980, région toulousaine, berceau de l’aéronautique française. Karine, 40 ans, mère de famille docile et discrète, voit sa vie bouleversée par la découverte de l’aérobic. Animé par la charismatique Jane, tout droit débarquée de son Texas natal, le cours du jeudi soir devient pour Karine et ses copines une planche de salut et l’arène de leur émancipation. Mais derrière les sourires, les justaucorps violets et les corps bronzés se cache une réalité bien plus complexe : et si Jane n’était pas celle qu’elle prétendait ? Et si ce rêve américain n’était qu’une illusion ?

Créée par Maxime Donzel et Géraldine de Margerie, Toutouyoutou est un objet pop et humoristique assez unique. Le format court de 26 minutes sied parfaitement à l'histoire atypique de la série, dont le titre fait référence au générique de l'émission d'aérobic Gym Tonic de Véronique et Davina. Le public est transporté dans la région toulousaine des années 1980, berceau de l'aéronautique, où les femmes sont encore cantonnées à leurs tâches ménagères. L'arrivée de l'Américaine Jane (Alexia Barlier) va bousculer la vie très ordinaire de quatre femmes interprétées par Claire Dumas (Karine), Sophie Cattani (Mapi), Apollonia Luisetti (Violette) et Souad Arsane (Naïma).