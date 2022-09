Toutou’s day au Château d’Hélécine

Un speed-dating pour chiens au Château d’Hélécine ? C’est le premier " Toutou’s Day ", dans ce beau domaine provincial brabançon. L’entrée y est gratuite toute l’année ; ce sera donc idem ce 25 septembre, pour votre participation à cette espèce de défilé amical. Promenade encadrée, concours de la photo la plus likée, animations, exposants ; vous mettrez vos enfants sur des modules d’agility et vos chiens dans des châteaux gonflables - ou l’inverse ! Et puis surtout, comme on sait, le chien est le meilleur moyen de rencontrer d’autres humains passionnés ! Le Château d’Hélécine n’attend plus que nous, que l’on soit muni d’un compagnon à 4 pattes ou à 2 pattes.