Toutes les trente minutes, un homme à l’âge adulte se suicide

Selon le Docteur van Tulleken, pour éviter autant de suicides, il faudrait intervenir beaucoup plus tôt. Il serait très utile de comprendre la raison qui provoque les pensées suicidaires. Et ceci ne concerne pas uniquement ceux et celles qui ont déjà des problèmes de santé mentale comme les dépressifs, les bipolaires ou les personnes fragilisées par d’autres troubles psychologiques. Ceci concerne tout le monde et c’est bien là que se trouve la difficulté : parvenir à déceler chez tout un chacun le mal-être qu’ils vivent à l’instant présent et qui est la cause de leur passage à l’acte. Chez certains d’entre eux, lorsqu’ils se trouvent en période de crise suicidaire, le cerveau se bat contre le choix d’agir pour mourir et celui de réagir pour se dire que la vie est si précieuse, qu’il vaudrait mieux ne pas franchir le pas.