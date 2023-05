Toutes les réponses que vous cherchez sur le Beau Vélo de RAVeL

Où puis-je trouver l’ensemble des étapes et des itinéraires ? L’ensemble des étapes et itinéraires sont à retrouver dans l’article relatif à l’étape, publié le lundi précédant le départ, sur la page du : Beau Vélo de RAVeL. Où puis-je télécharger à l’avance les itinéraires ? Il est possible de retrouver les itinéraires dans l’article relatif à l’étape, publié le lundi précédant le départ, sur la page du : Beau Vélo de RAVeL. Où puis-je retrouver les coordonnées GPX du parcours ? La trace GPX sera téléchargeable dans l’article relatif à l’étape, publié le lundi précédant le départ, sur la page du : Beau Vélo de RAVeL Quel est l’est l’horaire de la journée ? -9h30 Ouverture du village ; -10h00 Ouverture des stands des exposants ; -11h30 Ouverture du barbecue ; -13h00 Rendez-vous sur la ligne de départ ; -14h15 Halte ravitaillement ; -15h45 Retour au village et concert du band; -16h45 Showcase ; -17h15 Concert du band ; -18h00 fermeture du village. Comment se déroule le départ ? Vous avez le choix de partir à 13h00, avec le peloton en suivant les animateurs de l’émission ; vous serez alors encadré par des signaleurs et des policiers. Mais vous pouvez tout aussi bien parcourir la trentaine de kilomètres de la balade, par vous-même. Le parcours et bien fléché mais vous devrez, dans ce cas, assurer votre propre sécurité en respectant scrupuleusement les règles du code la route. Quelle cadence dois-je maintenir ? Vous devez suivre votre rythme, si vous allez moins vite, serrez à droite et laissez-vous dépasser par la gauche. Par contre, il est déconseillé de rouler à une cadence sportive, ça ne correspond pas la philosophie du concept. Le but, est de partager tous ensemble. Sachez que les animateurs sont soumis à un créneau horaire pour parcourir l’étape, leur vitesse est donc en moyenne de 15km/h. Si je ne parviens pas à suivre ? Prenez le temps nécessaire, pas de panique, c’est fléché ! Si vous aviez une vraie défaillance, le véhicule-balai est présent pour vous prendre en charge. Puis-je, suivre en courant ? Libre à vous d’emprunter tout moyen de transport lent, y compris le jogging. Pour votre sécurité, n’oubliez pas de vous rendre bien visible. Comment se déroule le retour au village ? Pas de problème, il s’agit toujours d’une étape en boucle, vous arrivez donc toujours au point de départ.