Toutes les nouveautés de la rentrée radio et digitale de Tipik

Superpause

On vit une époque où tout va très vite. Deux fois par mois, Loxley, animateur sur Tipik et membre du groupe L’Or du Commun, prend le temps de discuter en toute bienveillance de sujets qui nous concernent ou qui nous intéressent. Une SUPERPAUSE d’une trentaine de minutes, accessible et authentique, qui mêle récits personnels et partages d’expériences. Cette saison, le format change et devient plus intimiste. Plus de discussion en groupe, Loxley se concentre sur un récit et une personne mais toujours au travers de témoignages accesible, personnels et authentiques.

Explicit

Marie Frankinet, notre journaliste musicale, décrypte pour vous chaque semaine des tendances ou actualités musicales importantes de la culture Pop: “le retour d’Oasis”, “Les fails en concert, “La musique et l’IA”... il y en a pour tous les goûts!

Micro-trot

C’est léger, drôle mais toujours bienveillants: les micro-trot de notre Vincent Billaroche vous surprennent dans la rue et vous interogent sur tout ce qui fait l’actu pop culture, les dernières news sur les réseaux sociaux, mais aussi les ragôts sur vos collègues de bureau... une petite dose de rire à consommer sans modération!

Tipik story

Nos interviews d’artistes confirmés ou émergents au-travers de questions- réponses et anecdotes inédites.

Tipik Lyrics

Quel sens à donner aux paroles de vos chansons préférées? Quelles histoires se cachent derrière le tube “Le reste” de Clara Luciani ou “Far Gone” de Charles? Des artistes reviennent sur la sens et la création de certains de leurs meilleurs morceaux dans Tipik Lyrics.

Tipik Pop

Chaque semaine, retrouvez l’ influenceur Vidal pour une séance de rattrapage sur toute l’actu pop culture en 1 minute top chrono. Devenez incollable sur toute l’actualité pop culture: Cinéma, people et musique!