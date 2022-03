"Toutes les femmes" : une exposition et une projection qui illustrent la diversité de la femme à Ciney ce 11 mars

"La cause de la femme c’est un sujet qui me touche personnellement pour plein de raisons. Notamment parce que j’ai grandi dans une famille remplie presque que de femmes " confie Fanny Rodrique, " J’ai connu l’indépendance et la liberté de la femme et c’est un sujet que je voulais illustrer ". Son projet est parti d’un constat personnel : " Je n’ai pas envie de rentrer dans une case et j’en ai marre qu’on me le fasse remarquer. Je n’ai pas envie que toutes ces remarques, que je reçois pour ne pas être comme il faut, soient banalisées. Et je suis sûre de ne pas être la seule ". Fanny a rencontré 12 femmes très différentes " Je veux savoir qui elles sont pour savoir tout ce que je peux devenir ".