Toutes les écoles communales de Forest équipées d'outils numériques pour cette rentrée

Aboutissement d'un projet initié il y a plusieurs années, l'ensemble des écoles communales de Forest seront équipées d'outils numériques pour aborder la rentrée dans quelques jours. Une première en Région bruxelloise.

Introduire le numérique - et les écrans - dès le plus jeune âge? L'idée ne fait pas toujours l'unanimité. "Mais il faut l'admettre: les nouvelles technologies ont pris une place prépondérante et l'école ne peut faire fi d'une évolution sociétale de cette ampleur", relève l'échevine forestoise de l'Enseignement, Maud de Ridder.