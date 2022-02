Toutes les bonnes raisons d'utiliser l'argile en masque beauté

Il y a une nouvelle tendance qui fait fureur auprès des influenceuses, c’est le multimasking: la pratique de mettre plusieurs masques sur des zones différentes du visage en fonction de leurs besoins. Si cette pratique pousse à l’achat de plusieurs masques, elle n’est pas dénuée de sens. La zone T demande en effet parfois un soin plus purifiant, alors que les joues peuvent avoir besoin d’hydratation. Acheter deux masques peut être plus coûteux à la base, mais le résultat sera plus efficace. De plus, les masques ne seront pas forcément vides plus vite, puisque la moitié est appliquée à chaque masque.