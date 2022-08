"Toute ma vie est ici" : la gare d’Obigies, une histoire de cœur et de famille pour Anne-Florence

Malgré ces quelques adaptations, aucun mur n’a été percé et les pièces ont gardé la même disposition. "À l’époque où je n’étais pas propriétaire, une cheminée avait été refaite en briques modernes. Je trouvais que ça dénaturait totalement le bâtiment. J’ai fait venir un entrepreneur qui me disait que ma cheminée allait très bien. Je lui ai répondu que oui, elle allait très bien, mais qu’elle choquait ma vue. J’ai fait démonter la cheminée et j’ai demandé qu’on la remonte avec les briques d’époque".

"Chez nous, on va jouer sur le quai"

Dans la partie gare, presque rien n’a changé : le magasin, la salle des secours, les deux salles d’attente et le bureau sont encore là. Le carrelage et le recouvrement sont d’origine, le guichet et le poêle à charbon sont toujours présents. Si les rails ont été retirés et l’herbe a recouvert les quais, l’environnement ferroviaire est toujours bien présent dans l’esprit de la famille. "On ne dit jamais que l’on va jouer sur la pelouse, chez nous on va jouer sur le quai".