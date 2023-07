Toute la famille devant "Kung Fu Panda"

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po, un panda géant, est sans conteste le plus grand fan de kung-fu ... Revivez ses aventures dans le premier film de la trilogie d'animation, diffusé le samedi 5 août à 20h30 sur Ouftivi et Auvio.

Po est serveur dans le restaurant de nouilles de son père, une oie, et son habileté reste encore à prouver. Élu pour accomplir une prophétie, il doit apprendre le kung-fu auprès de ses idoles, les " Cinq cyclones " : Tigresse, Grue, Mante, Vipère, et Singe, sous les ordres du maître Shifu. Mais Tai Lung, l'once, fourbe et animé d'un désir de vengeance, approche à grands pas et c'est Po qui devra défendre la vallée. Son rêve de devenir Maître de kung-fu se transformera-t-il en réalité ?

Avec Shrek et Madagascar, Kung Fu Panda est l'autre énorme carton des studios Dreamworks. Réalisé par Mark Osborne, le film réunit un casting de voix incroyable, avec, pour l'international : Jack Black dans le rôle du Panda, mais également Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Lucy Liu, Jackie Chan, et Seth Rogen. Au niveau des voix françaises de Kung Fu Panda, on retrouve Manu Payet qui prête sa voix au Panda, accompagné par Pierre Arditi, Marie Gillain, Marc Lavoine, Mylène Jampanoï, Tomer Sisley ou encore Pascal Sellem.

Sorti en 2008, le premier Kung Fu Panda avait réuni les foules partout dans le monde, provoquant la production de deux suites. Un quatrième film est désormais en développement et devrait sortir en 2024. En attendant, redécouvrez Po et ses amis le samedi 5 août à 20h30 sur Ouftivi et Auvio.