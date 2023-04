Oscarisée en 2015 pour " Citizenfour ", son documentaire sur le lanceur d’alerte Edward Snowden, la réalisatrice américaine Laura Poitras revient avec un film à nouveau très politique et engagé faisant le portrait d’une personnalité qui se bat pour une certaine idée de la justice et de la responsabilité .

En s’intéressant à l’œuvre et aux idées de la très subversive et intègre Nan Goldin, "Toute la beauté et le sang versé" dénonce avec force et profondeur l’exploitation indigne et mercantile de la douleur des gens. Film-manifeste qui jette un œil dans le rétroviseur pour mieux parler du présent, il résonne à la manière d’un témoignage d’une brûlante actualité.