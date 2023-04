"Toute la beauté et le sang versé", un bouleversant documentaire sur l’art et le combat de Nan Goldin

Lion d’Or au dernier festival de Venise, le dernier documentaire de Laura Poitras ("Citizenfour") est un déchirant et puissant portrait de Nan Goldin.



Nan Goldin est-elle d’abord une artiste et puis une activiste, ou l’inverse ? Chronologiquement, l’art est arrivé avant le militantisme dans le parcours passionnant de la photographe new-yorkaise. Mais comme en témoigne le vibrant documentaire qui lui est consacré, ses créations visuelles, sa biographie et ses activités politiques font partie d’un même tout, d’une saisissante cohérence.

C’est devant l’entrée d’un musée de Manhattan qu’on la croise pour la première fois, en plein préparatifs. L’ambiance est fébrile : l’artiste n’est pas là pour exposer, mais pour protester. Sa cible ? La famille Sackler, dont le nom trône en bonne place dans la plupart des grands lieux d’art du monde, mais dont les mains sont indéniablement ensanglantées. L’empire pharmaceutique des Sackler, qui produit l’OxyContin, est en effet directement responsable de la crise des opiacés, qui a fait des centaines de milliers de victimes aux Etats-Unis. Pour Goldin, artiste respectée et rescapée d’une overdose de cette drogue, les frapper dans leur image de mécènes des arts fait complètement sens.

Chargé de sa saine colère et sa superbe rébellion, le film retrace avec le parcours tragique et sublime de cette femme aux marges de la société, dans l’underground new-yorkais ou auprès des mouvements queers. Ce sont les amis et connaissances qu’elle s’y est faits qui figurent dans ses œuvres, à une époque où la photographie d’art était rarement aussi intime et autobiographique. Ses photos, crues et sublimes, brillent de mille feux dans "Toute la beauté et le sang versé", saisissantes de spontanéité et de vérité.

Si sa démarche a un centre, c’est cette poursuite de la vérité, que la réalisatrice Laura Poitras articule avec une élégance folle. La vérité de ses relations amoureuses et sexuelles, gangrenées par le patriarcat. La vérité des personnes qu’elle a côtoyées, condamnées à la marge de la société. La vérité de ses parents, dont les manquements ont conduit sa sœur au suicide. La vérité d’un gouvernement qui a laissé tant de ses proches vulnérables face au SIDA. La vérité d’une épidémie qui fait encore aujourd’hui des ravages, et dont les coupables restent impunis.

Cette quête de la vérité est chargée de tragédies et de fantômes bien sûr, mais il est impossible de ne pas se sentir galvanisé devant le parcours de cette artiste et activiste qui force l’admiration. Un documentaire profondément bouleversant.