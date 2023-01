"Toute la beauté du monde" : une fable philosophique sur fond de guerre d’Espagne

Dans Déclic, Julie Morelle reçoit Thierry Bellefroid venu présenter la BD Toute la beauté du monde de Thomas Azuélos paru chez Futuropolis.

L’intrigue se passe dans la ville ferroviaire de Cerbère, à la frontière franco-espagnole, au moment où la guerre d’Espagne bascule vers la défaite pour les républicains.

Le lecteur est lâché au milieu d’une scène avec très peu d’explications. On suit tout d’abord une transbordeuse, décidant de faire grève en ne chargeant plus les oranges et en les laissant pourrir dans les trains. Son histoire se retrouvera mêlée à celle d’un peintre, réfugié dans un hôtel abandonné, occupé à peindre un mort, tentant avec cela de créer sa fresque ultime. Un cuisinier le rejoint ensuite dans le même hôtel. Le côté historique de la BD tourne alors peu à peu vers une sorte de fable, et le fantastique s’invite au fil des pages. Le quatrième personnage principal à rejoindre le déroulement de l’histoire est un philosophe en fuite, tenant "le manuscrit ultime".

Selon Thierry Bellefroid, "L’auteur essaie de nous montrer toutes les mues et tous les moments philosophiques que ce genre de moment peut provoquer." Thomas Azuélos est plutôt connu pour faire du documentaire en bande dessinée, avec des sujets très réalistes, très proche de ce que fait la télévision mais en dessin. Dans cet ouvrage, il prend le contrepied de ses habitudes et trouble ses lecteurs.