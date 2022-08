" Toutankhamon, son tombeau et ses trésors " - Une expo immersive à Tour & Taxis

L’exposition immersive ‘‘Toutankhamon, son tombeau et ses trésors’’ arrive à Bruxelles ! Depuis le 20 juillet, et après avoir conquis le public et les critiques aux quatre coins du monde, elle fait escale à Tour et Taxis pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Avec ses centaines d'objets parfaitement reconstitués, ses décors époustouflants et ses explications passionnantes, c'est l'exposition la plus complète au monde pour partir à la rencontre du jeune pharaon, un siècle après la découverte de son tombeau.