'Toutankhamon', la mini-série britannique sur la découverte du tombeau du pharaon maudit

L'archéologue Howard Carter est recruté par l'aristocrate Lord Carnarvon pour explorer la Vallée des Rois. Carter découvre des preuves alléchantes de la dernière demeure du pharaon Toutânkhamon mais les événements mondiaux menacent d'interrompre son travail ... Découvrez cette mini-série les 24 et 31 octobre à 20h40 sur La Trois et Auvio.

Créée par Guy Burt (Les Borgias) et réalisée par Peter Webber (La jeune fille à la perle, Hannibal Lecter : Les origines du mal), Toutankhamon revient donc sur cette épopée fascinante de la découverte du tombeau du plus célèbre pharaon. En quatre épisodes, cette mini-série historique très british nous ramène en Egypte en 1905, en pleine Vallée des Rois où les meilleurs archéologues cherchent les tombeaux oubliés de rois anciens. La chaine ITV a mis les moyens pour reconstituer les décors fabuleux des fouilles archéologiques de l'époque et costumer parfaitement les personnages de ce drame historique.

Côté casting, la série réunit les acteurs Sam Neill (La Leçon de piano, Jurassic Park ...) et Max Irons (Condor, The White Queen ...) dans cette quête légendaire. Amy Wren, Catherine Steadman, Jonathan Aris, Anthony Higgins, Rupert Vansittart, Vincent Grass, Nicolas Beaucaire, Waleed Elgadi et Martin Hutson complètent la distribution.

La mini-série sera disponible en intégralité dès le 31 octobre, pendant trois mois sur Auvio.