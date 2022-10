Toutankhamon, du trésor à la malédiction

1787 : début de l’égyptomanie

Les momies égyptiennes fascinent l’Europe depuis longtemps. Importées dès le Moyen-Âge, elles intègrent les collections des cabinets de curiosités qui se constituent aux XVIème et XVIIème siècles. À la fin du XVIIIème siècle, l’Égypte est au cœur de récits de voyage envoûtants tels que Voyage en Égypte et en Syrie (1787) et Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires (1791) de Volney.

4 novembre 1922 : découverte de Toutankhamon et mauvais présages

Peu de temps avant les fouilles fructueuses, Howard Carter achète un canari, oiseau qui, s’il est fidèle à sa réputation, devrait lui assurer bonheur et fortune. Un beau matin, un cobra sort de nul part et gobe la mascotte de l’équipe directement dans sa cage. Rappelons que, dans l'ancienne Egypte, le coupable était considéré comme l’animal sacré des pharaons. Voilà qui annonce la couleur…

5 avril 1923 : mort mystérieuse de Lord Carnarvon

Le 5 avril 1923, Lord Carnarvon meurt. Au même moment, une vaste coupure d’électricité plonge Le Caire dans le noir. " Je ne dis pas qu’un esprit égyptien a tué Lord Carnarvon. Je dis que c’est possible " commente le romancier Sir Arthur Conan Doyle, père de Sherlock Holmes, après la mort du mécène. Il faut dire que c’est un adepte du spiritisme, l’occasion de rappeler d’ailleurs que les sciences occultes sont à la mode au début du XXème siècle. Aussi le contexte des idées est-il propice au développement de l’histoire rocambolesque d’une malédiction.

Mars 1939 : mort non-mystérieuse d’Howard Carter

Howard Carter est quand même le principal protagoniste de l’ouverture du tombeau et donc celui qui a troublé le repos du pharaon. Pourtant, c’est des suites d’un lymphome qu’il meurt à l’âge de 64 ans en mars 1939, 17 ans après l’ouverture du tombeau. Le profanateur en chef n’est pas le seul à avoir malgré lui conjuré le mauvais sort. On pourrait encore citer les morts tardives d’Alfred Lucas (78 ans), qui a travaillé sur le mobilier du pharaon, de Douglas Derry (87 ans), qui a autopsié le corps de Toutankhamon, ou encore de Lady Evelyn Herbert (79 ans), la fille de Lord Carnarvon qui a passé beaucoup de temps à étudier le tombeau.

2010 : pas de vengeance pour Toutankhamon

Mais pourquoi Toutankhamon aurait tant de haine à revendre en jetant une malédiction sur de pauvres Européens ? Par besoin de vengeance ? Peut-être. Car au début du siècle, on croit que le pharaon est mort assassiné par des prêtres.

En réalité, sa dernière radiologie et l’analyse de son ADN en 2005 prouvent bien que le jeune pharaon est mort à 19 ans des suites d’une maladie des os combinée au paludisme.