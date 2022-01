Tout, vous saurez tout sur le papa de Blake et Mortimer dans cette biographie dessinée

Een “echte Brusseleir”

On ne s’en rend pas toujours compte mais notre belle capitale est un élément clé dans l’univers de nos 2 héros.

Ce qu’on ignore souvent, c’est qu’il y a beaucoup de Bruxelles dans les différents albums de Blake et Mortimer.

Comme on le découvre dans la BD, qui contient plein de scènes se déroulant à Bruxelles, c'est le port de Bruxelles qui a servi de principale source d'inspiration à Jacobs pour recréer les docks de Londres dans son album mythique "La Marque jaune".

Edgar P. Jacobs est né le 30 mars 1904 à Bruxelles, dans le quartier du Sablon.

Ses parents habitaient au 160, rue Louis-Hap, près du Musée du Cinquantenaire.

Par après, Jacobs a également vécu à Woluwe, avant de terminer sa vie dans le Brabant wallon.

Passionné par l'opéra, Jacobs a fréquenté assidûment le Théâtre de la Monnaie.

Il s'est formé au dessin à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et à l'art vocal au Conservatoire royal de Bruxelles.

Le saviez-vous ?

Pour la petite info, Edgar P. Jacobs a été pendant des années l’assistant d’Hergé lorsque celui-ci habitait avenue Delleur à Boitsfort. La villa du professeur Bergamotte dans "Les 7 boules de cristal" s'inspire d'ailleurs d'une maison dans cette avenue (on peut toujours la voir aujourd'hui). Malheureusement, il n’a jamais été crédité. Du coup, il a décidé de voler de ses propres ailes et de créer Blake et Mortimer.

Nous ne sommes pas des grands spécialistes en la matière mais nous avons fait appel à l’excellent Mathieu Van Overstraeten, notre spécialiste BD du 6/8 TV pour en apprendre plus sur cet univers captivant.