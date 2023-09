Pour son blind, Romain a choisi d’interpréter le titre "Tout va bien" d’Orelsan car selon lui, "en tant qu’enfant, on doit avoir un peu d’espoir". Un excellent choix qui a séduit en premier Matthew Irons, suivi de près par Alice on the Roof et ensuite Black M.

Après avoir démontré ses talents de breakdancer sur scène et attribué à chaque coach un nom de Pokémon, Romain a dû rendre sa décision : et c’est finalement Alice qui a réussi à le convaincre d’intégrer son équipe, à coup d’arguments mais surtout… de bonbons !