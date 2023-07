Tout va bien, Peet est toujours aussi génial : la preuve

Ça va finir par devenir une habitude, l’année dernière Peet, talent émergent du rap belge retournait la Boombox de Dour. Pour cette 33e édition, les programmateurs lui ont confié la Last Arena, scène principale du festival, et on peut dire sans crainte que l’artiste a sur relever le défi !

Après un concert débordant de reconnaissance envers ses plus fidèles fans, Peet s’est rendu dans notre studio à seulement quelque pas de la scène, sourire aux lèvres, comme à son habitude.

Peet a eu l’occasion de revenir au micro de Romain sur ses titres les plus phares et sur leur signification. Entre désillusion lorsque la passion pour son art devient un métier, fin d’un cycle quand, la trentaine approchante, les soirées ne sont plus ce qu’elles étaient et volonté de ne jamais être déçu de soi, Peet nous prouve encore une fois qu’il est la nouvelle tête de proue du rap belge sans même le réaliser.

Une interview à découvrir dès maintenant.