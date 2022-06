Tout va bien ! Le cinéma de Jan Bucquoy : voyage documentaire au pays du surréalisme

Un drapeau noir et rouge orné d’une banane déployé aux abords du Palais Royal : cette image est souvent associée au travail de Jan Bucquoy. Mais Jan Bucquoy, ce n’est pas que ça. Il n’est pas que le fondateur du musée du slip, auteur du faux coup d’Etat au Palais Royal ou de nombreux entartages à Cannes. Le réalisateur Stefan Thibeau a décidé d’aller au-delà de l'image pour dévoiler l’autre visage de l’artiste, celui d'un cinéaste et artiste sensible et nous raconte ici un Jan Bucquoy sous toutes ses facettes.

Neuvième numéro de la collection documentaire " Cinéastes d’aujourd’hui " dédiée aux réalisateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce documentaire est " émouvant et marrant à la fois ". Exactement comme Jan Bucquoy décrit lui-même son dernier film La dernière tentation des Belges dont il est abondamment question ici. Sorti en salles l’an dernier, ce film est une sorte de suite lointaine de ses films " La Vie sexuelle des Belges " et " Camping Cosmos " qui ont marqué le cinéma belge des années nonante. C’est l’histoire d’un père qui raconte des histoires à sa fille pour éviter qu’elle ne meure. Et quand on demande au réalisateur Stephan Thibeau ce qu’est son documentaire il dit que " c’est un documentaire sur Jan en train de réaliser un film sur Jan ".

Cela donne un documentaire à l’image de son personnage principal : volontiers décalé et iconoclaste et terriblement sensible à la fois. Grâce à une série d’aller-retour subtilement désordonné entre présent et passé, entre archives et récit d’aujourd’hui, ce documentaire très cinématographique nous plonge avec délice dans l’univers de celui qui est bien plus qu’un provocateur anarchiste. Comme l’a expliqué le réalisateur Stephan Thibeau dans une interview accordée à Hadja Lahbib