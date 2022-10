Tout sur les nouvelles règles en matière de crédit-temps et d’interruption de carrière

Bref, il sera toujours possible de prendre un crédit-temps pour s’occuper de son enfant âgé de cinq ans maximum et si, par malheur, celui est gravement malade plus tard (moins de 21 ans), il sera également possible de le faire.

Cela dit, quelle que soit la motivation du crédit-temps, celui est raboté de trois mois : il passera à 48 mois maximum sur l’ensemble de la carrière, contre 51 mois jusqu’ici, et pour toutes les motivations confondues. Prenons un exemple : si une maman prend 40 mois en crédit-temps pour prendre soin de son enfant de moins de cinq ans, elle pourra encore prendre 8 mois avec une autre motivation plus tard. Si elle utilise ses 48 mois, ce ne sera plus possible.