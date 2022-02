Tout sex’prime, les dessous de la vie amoureuse. Un petit café-sexo ?

Du sexe partout

Une étude universitaire en 2000 a mis en lumière une exposition moyenne à 150 contenus sexuels ou scènes explicites par semaine en " prime time " à la télévision, sans parler d’internet.

Cependant, la sexualité véhiculée par les médias ne l’est pas toujours à bon escient, car elle est déconnectée de ses aspects émotionnels, relationnels et affectifs et, la plupart du temps, est utilisée essentiellement à des fins commerciales.

​ Préjugés, quand tu nous tiens !

Le sexe reste un sujet très tabou dans notre société.

Or, il est considéré par l’OMS comme un facteur de santé et devrait dès lors occuper sa juste place dans l’éducation des jeunes comme des adultes, dans le secteur de l’éducation permanente, et plus précisément dans le domaine de la vie relationnelle, affective et sexuelle pour un public d’adultes.

​ On a décidé de changer les choses !

En 2018, l’asbl " Tout Sex’prime " est créée, sous l’impulsion de sa présidente Brigitte Bureau, psychologue, sexologue et thérapeute de couple et d’une poignée de collègues, eux-mêmes psychologues, thérapeutes de couple et/ou sexologues.

Elle offre à un public diversifié, intergénérationnel et multiculturel des opportunités de développement dans les domaines relationnels, affectifs et sexuels.

​ Les missions de Tout SEX’prime

​Promouvoir la santé sexuelle

Développer le bon sens critique des gens à l’égard de ce que les médias nous proposent, de ce que la société nous propose.

Promouvoir l’équité entre partenaires

Rêver de bienveillance l’un envers l’autre, de reconnaissance, de compréhension, de tolérance, de respect des particularités, du vécu de chacun.

Informer avec des mots pas vulgaires pour dire les choses simplement

La simplicité et l’humour sont des alliés. Ils n’empêchent pas la qualité et la rigueur scientifique de l’information auxquelles l’asbl tient ni la capacité d’analyse des participants aux activités. Par exemple, l’anatomie du clitoris étant encore méconnue, "Tout sex’prime" veille à diffuser une information la plus scientifique possible.