Tout savoir sur The flash : la série mythique de DC Comics

Histoire de se mettre dans un bon mood en cette période qui sent bon les vacances, Tipik diffuse la saison 5 de la mythique série de DC Comics : The Flash. Ce 6 juillet à 20h05 l’épisode 11 sera sur vos écrans. On vous balance tout ce que vous devez savoir sur The Flash.

The Flash (Flash en français) est une série US créée en 2014 par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns. Elle est basée sur le mythique personnage de DC Comics : Flash / Barry Allen. Qui ? Pour les non-initié.e.s, Barry Allen (alias le Flash) est un super-héros, un speedsternote. Son pouvoir consiste à se déplacer à une vitesse surhumaine mais également à pouvoir traverser des objets solides (#oklm). Les histoires de Barry Allen ont introduit le concept du “Multivers” chez DC Comics. Au fil des années, ce concept a joué un grand rôle dans divers reboots de la continuité de DC.