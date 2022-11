Tout savoir sur Sarah Biffin, la miniaturiste anglaise qui peignait sans ses mains

Sa contribution à l’histoire de l’art a longtemps été invisibilisée, comme celle d’un grand nombre de femmes artistes. Pourtant, Sarah Biffin a marqué l’époque victorienne avec ses portraits qu’elle peignait en tenant son pinceau entre ses dents, en raison d’une malformation physique. La galerie Philip Mould & Co lui rend hommage dans une grande exposition.

Les visiteurs de l’exposition "Without Hands : The Art of Sarah Biffin" pourront admirer près de 25 œuvres de la peintre anglaise. Parmi elles, une série d’autoportraits, des portraits réalisés sur commande, des natures mortes ainsi que des lettres "écrites par Sarah Biffin sans les mains".

C’est ainsi que Sarah Biffin signait la plupart de ses créations, comme un pied-de-nez à la phocomélie qui l’a privé de ses bras et ses jambes. Cette malformation congénitale ne l’a pas empêché de développer un véritable talent pour la peinture et la couture dès le plus jeune âge.

Sarah Biffin est née en 1784 dans une famille de fermiers dans le Somerset. Elle prend son indépendance vers l’âge de 20 ans, après avoir signé un contrat avec un certain M. Dukes. Elle enchaîne alors les foires et les expositions à travers l’Angleterre avec son impresario, qui la décrit comme la "huitième merveille" du monde. Pendant 15 ans, des foules de spectateurs viennent la voir coudre, écrire et peindre des aquarelles en utilisant sa bouche et son épaule.

Lors d’une foire à Édimbourg, George Douglas, le 16e comte de Morton, demande à Sarah Biffin de réaliser son portrait. Il emporte l’œuvre avec lui entre les séances pour s’assurer qu’il n’y a pas de supercherie, et s’arrange plus tard pour qu’elle prenne des cours de peinture avec William Marshall Craig, un peintre de la prestigieuse Royal Academy of Arts.

Désormais reconnue, Sarah Biffin expose ses œuvres aux quatre coins de l’Angleterre et réalise des commandes pour la noblesse et la royauté britannique. "Sarah Biffin était vraiment une personnalité extraordinairement inspirante", a confié le galeriste Philip Mould dans une vidéo promotionnelle sur l’exposition.