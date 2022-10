Tout savoir sur les WTA Finals, le Masters de tennis féminin qui se déroule cette semaine

La tenante du titre, Garbiñe Muguruza, n’est pas qualifiée pour cette édition des WTA Finals. L’Espagnole a dégringolé au classement, et aucune autre joueuse ayant déjà remporté ce titre ne sera présente au Texas. Le Masters féminin verra donc un nouveau nom colorer son palmarès. Et à ce jeu-là, la grande favorite n’est autre que LA joueuse de la saison et actuelle numéro un mondiale : Iga Swiatek. Mais les sept autres sportives engagées ne voient pas les choses de cette façon. Et dans le Masters, tout est possible ! C’est aussi cela qui fait le charme de ce tournoi, régulièremnt considéré comme le "cinquième Grand-Chelem".

Groupe Tracy Austin :

Iga Swiatek, 21 ans, première joueuse mondiale (En 2022 : huit titres dont l’US Open et Roland-Garros)

Cori Gauff, 18 ans, quatrième joueuse mondiale (En 2022 : zéro titre, finale à Roland-Garros)

Caroline Garcia, 29 ans, sixième joueuse mondiale (En 2022 : trois titres)

Daria Kasatkina, 25 ans, huitième joueuse mondiale (En 2022 : deux titres)

Groupe Nancy Richey :

Ons Jabeur, 28 ans, deuxième joueuse mondiale (En 2022 : deux titres)

Jessica Pegula, 28 ans, troisième joueuse mondiale (En 2022 : un titre)

Maria Sakkari, 27 ans, cinquième joueuse mondiale (En 2022 : zéro titre, quatre finales)

Aryna Sabalenka, 24 ans, septième joueuse mondiale (En 2022 : zéro titre, deux finales)