Tout savoir sur les Welsh Corgi, la race de chien préférée de la Reine Elizabeth II

Les hommages pleuvent ces derniers jours suite au décès de la Reine Elizabeth II. L’occasion de visionner les images d’archives, reportages sur la vie bien remplie de la monarque. Et une chose est sûre, lorsque l’on évoque le souvenir de la Reine Elizabeth II, il est impossible de la dissocier de ses fidèles compagnons que sont les Welsh Corgi. L’occasion pour Bénédicte, vétérinaire et chroniqueuse dans le 6-8, de nous emmener à la découverte de cette race de chien.

Les origines du Welsh Corgi Pembroke, une des deux variétés, l’autre étant le Welsh Corgi Cardigan, remontent au 10e siècle. On sait avec certitude que cette race de chiens possède des origines avec le Spitz, Allemagne, mais on est encore un peu indécis sur la généalogie de la branche Welsh Corgi Pembroke. Soit elle descend des Valhunds ou des ancêtres actuels de nos Schipperkes, chiens de races belges, et Spitz nains.

Le Welsh Corgi Pembroke est une race de chien qui serait issue des chiens de tisserand finlandais qui se seraient implantés au Pays de Galle dans le comté de Pembroke, d’où sa dénomination.