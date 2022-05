Tout savoir sur les fusions des communes en 6 questions

Il y a aussi l’aspect géopolitique à prendre en compte : des communes de régions différentes ne peuvent pas se regrouper.

Les communes à facilités sont aussi exclues de toute fusion. C’est notamment la raison pour laquelle Herstappe, la commune la moins peuplée du royaume (79 habitants), dans la province de Limbourg, n’a pas pu fusionner avec Tongres en raison de son régime de facilité linguistique.

À quel point les communes sont-elles endettées ?

En Wallonie, une commune a en moyenne 1380 euros de dettes par habitant en 2019, selon WalStat, le portail de statistique wallon. Mais les différentes sont énormes entre le premier et le dernier du classement : avec 6224 euros/habitant, Liège est la commune la plus endettée du pays. Libramont-Chevigny et Charleroi ferment le podium avec respectivement 5184 et 3776 euros/habitant. En queue de peloton, on retrouve Ramillies dans le Brabant wallon avec une dette de 36,8 euros/habitant.