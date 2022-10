Tout savoir sur les cèpes avec Carlo De Pascale

C’est l’automne, la saison des champignons, l’occasion pour Carlo De Pascale de vous parler de ce produit de saison. Aujourd’hui, il va vous parler d’un champignon qui chez nous se trouve surtout en septembre octobre, le bolet, ou plutôt les bolets dont sa majesté le cèpe.

Il s’agit donc de la famille des Boletaceae, il y a énormément de sortes différentes.

Les cèpes et bolets sont des champignons éducatifs pour les cueilleurs débutants car ils ont toujours de la mousse sous la jupe et pas de lamelles.

Il s’agit d’une famille très recherchée d’un point de vue culinaire et gastronomique, comme les girolles et les morilles. Le meilleur selon Carlo, c’est le cèpe de Bordeaux.

Où en trouve-t-on ?

Ils sont forcément cueillis dans la nature. En effet, il y a les champignons de culture comme les champignons de Paris, pleurotes, lentins des chênes, etc. et les champignons sauvages comme les cèpes, bolets, girolles, trompettes-de-la-mort, armillaires et autres.

Certains champignons sont impossibles à cultiver et notamment toute la jolie famille des cèpes et des bolets qui enchantent nos sous-bois et émerveillent nos papilles de l’automne, la saison des cèpes et bolets, jusqu’aux premières gelées.

Quelle est la législation pour la cueillette ?

En Wallonie, vous pouvez cueillir pour un usage personnel en forêt domaniale et en forêt communale et privée la cueillette est soumis à autorisation.

En Région Bruxelloise, la cueillette est interdite y compris en forêt de Soignes

Mais, au-delà des règles le mycologue amateur se doit de pratiquer son hobby avec respect de la nature.

La déontologie du cueilleur prévoit notamment de ne ramasser que des petites quantités, de ne pas utiliser de sacs en plastique et de couper net les champignons avec un couteau. Veillez à ne pas mélanger les champignons dans les paniers et à ne ramasser que les espèces que vous connaissez.

Le champignon et notamment les cèpes sont une éponge à produits toxiques, évitez les bords des routes et mangez-les avec modération.

Si on veut en acheter ?

On en trouve sur les marchés, dans les épiceries fines et chez certains légumiers, souvent originaires d’Europe centrale et de l’Est.

Et au marché on va souvent vous les présenter coupés en deux, pour vous monter qu’il n’y a ni vers ni pourriture. Il faut aussi faire attention à la fermeté, le cèpe bolet doit être bien raide et aussi à l’état de la mousse sous le chapeau.